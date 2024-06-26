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Це була приємна історія: Чорноморець попрощався з Григорчуком

Олександр Булава — 26 червня, 20:31
Це була приємна історія: Чорноморець попрощався з Григорчуком

Чорноморець підтвердив інформацію про розірвання контракту з головним тренером Романом Григорчуком.

Про це йдеться в заяві одеського клубу.

Договір, який завершувався у червні 2024 року, розірвали за обопільною згодою сторін.

"Чорноморець вдячний Роману Йосиповичу за ці 2,5 роки плідної співпраці. В непростий період для країни фахівець доклав максимум зусиль, щоб команда дарувала позитивні емоції своїм вболівальникам. Пам'ятні перемоги над принциповими суперниками, вихід в півфінал кубка.

Це була приємна історія! Бажаємо успіхів Роману Григорчуку в подальшій кар'єрі. Чекайте на новини від клубу", — йдеться в повідомленні.

Напередодні азербайджанський Нефтчі оголосив про призначення Григорчука на посаду головного тренера.

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