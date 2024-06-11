Чорноморець готує трансфер голкіпера Шахтаря
Одеський Чорноморець зацікавився голкіпером донецького Шахтаря Артуром Рудьком.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
"Моряки" планують закрити позицію основного голкіпера, запросивши гравця "гірників". Наразі сторони перебувають на завершальній стадії переговорів.
Зазначається, що у зв'язку із потенційним трансфером воротаря Колоса Кирила Фесюна 32-річному голкіперу буде складніше отримати ігрову практику в Шахтарі.
У минулому сезоні Рудько зіграв лише один матч за донецький клуб. Його контракт чинний до червня 2025 року.
Нагадаємо, одесити за підсумками сезону фінішував на 12-й сходинці чемпіонату України.