Як обернути на свою користь календар Шахтаря. Суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 3,02

Сьоме ігрове коло Української Прем'єр-ліги добігає свого завершення. Проте це аж ніяк не заважає сконцентрувати увагу на двох заключних матчах туру через призму тих, хто не уявляє свого життя без азарту. Тим більше, що в іграх у Ковалівці та Львові дійсно є цікаві та вартісні варіанти.

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Колос – Зоря, дата матчу – 23 вересня, час початку гри – 15:30

У попередньому турі команда Олександра Поздєєва знову не змогла перемогти. За підсумками нічиєї з ЛНЗ вкотре варто говорити про беззубість атаки "колосків", нехай 1 м’яч забити і вдалося. Ковалівці лишаються справжньою знахідкою для любителів "низових" зустрічей. Не більш як 2 голи включали 4 із 6 зіграних командою матчів. Не рахуючи якраз двох "верхових" зустрічей, Колос небагато пропускає (3), але ще менше забиває (1(!!).

ФК Колос

Зоря в останніх турах теж тяжіє до "низів". Младен Бартулович приділяє багато уваги покращенню гри в захисті, а без Едуардо Герреро атака команди звикає до нових реалій. Пилип Будківський та Владислав Супряга можуть сформувати потенційно ефективну, взаємодоповнюючу пару футболістів на вістрі, проте обом потрібен час на "знайомство" та притирку. Враховуючи обставини, перевагу гостей у загальному малюнку футболу, кволість організації гри господарів та останні "схильності" колективів на полі, є сенс віддати мінімальну перевагу гостям, а також чекати від колективів загалом не більш як 2 забиті м'ячі.

Ставка: Х2+ТМ (2,5) за 1,72 в БК "Фавбет"

Шахтар – Оболонь, 23 вересня, 18:00

В останньому поєдинку туру чинний чемпіон спробує зламати опір столичного колективу, який проведе лише другий матч за нового тренера. І саме фактор Сергія Шищенка, який одразу вдихнув нове життя у "пивоварів", вважаю визначальним для сценарію цієї гри. Оболонь створити труднощі та ситуації-головоломки креативним футболістам групи атаки Шахтаря зможе. Однак не тільки через те, що Шищенко достукався до нових підопічних, з якими явно знайшов контакт, що втілюється у більш ефективні дії киян у кожній лінії.

ФК Оболонь

Шахтар проводить украй напружений та вельми насичений період. Починаючи з матчу проти Оболоні, команда Маріно Пушича зіграє 4 матчі за 13 днів. Враховуючи штучні, але від того не менш реальні, логістичні труднощі буття у воєнній Україні, від того завдання "гірників" стає ще більш складним. У такій ситуації без ротації не обійтися. Назвати гру Шахтаря усталеною, сформованою й узагалі невразливою, язик аж ніяк не повертається. Розгром Карпат у попередньому турі був зумовлений радше тим, що львівський клуб по ходу матчу розсипався в обороні, мов картковий будинок, а не Шахтар у атаці запропонував якісь чудодійні рішення. З Оболонню ж "помаранчево-чорним" буде не легше, а саме складніше – варто очікувати, що "пивовари" Шищенка будуть робити наголос на ігровій дисципліні, й відштовхуватися, в першу чергу, від надійності оборони. Ні, це аж ніяк не означає, що в номінальних гостей якісь підвищені шанси взяти залікові бали в сутичці з одним із двох фаворитів у перегонах за титул, проте заграти привабливий плюсовий гандикап на Оболонь, як виглядає, варто.

Ставка: П2 (фора +2,5) за 1,76 в БК "Фавбет"

Сумарний коефіцієнт: 1,72*1,76 = 3,02