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Чемпіон України в складі Таврії-1992: Росіяни нас постійно обстрілюють

Максим Розенко — 22 серпня, 12:00
Чемпіон України в складі Таврії-1992: Росіяни нас постійно обстрілюють

У дебютному чемпіонаті України-1992 з футболу золоті медалі першості сенсаційно виграла сімферопольська Таврія. Спочатку кримці зайняли перше місце в групі А, залишивши позаду Шахтар та Чорноморець. А в золотому матчі 21 червня у Львові несподівано обіграли київське Динамо 1:0. Чемпіон поспілкувався з одним з героїв матчу 57-річним Сергієм Воронежським, який пригадав казковий тріумф команди Анатолія Заяєва та теперішні суворі будні свого життя в Херсоні.

Запрошення в Крим і російські казки

Пане Сергію, в Таврії ви з'явилися в травні 1992 року. Судячи з результатів матчів з Шахтарем та Динамо, захист команди було посилено команда не пропускала голів.

Так, команда підібралася непогана, билися до кінця. Хоча, звісно, і Динамо, і Шахтар мали якісніших гравців. Майстерності нам іноді не вистачало. На момент запрошення я виступав в Херсоні. Приїхав у Сімферополь, про все домовились із Заяєвим. Мене швидко заявили і вже за три дні зіграв свій перший матч проти миколаївського Евісу. Пам'ятаю, що дуже важким був поєдинок у Донецьку. Нам потрібно було не програти. Якби поступилися "гірникам", не Таврія, а Шахтар розігрував би з Динамо чемпіонство. В підсумку виконали завдання, зіграли 0:0.

Хтось з команди вірив в перемогу над Динамо в золотому поєдинку у Львові?

Зайнявши перше місце в групі А, ми вже стрибнули вище голови. Забезпечили собі щонайменше срібні медалі першості. Тому психологічного навантаження на нас не тиснуло. Ми не були фаворитами. У нас були серйозні кадрові проблеми. Випали четверо гравців двоє були травмовані, двоє пропускали матч через перебір карток. Динамо у Львів прилетіли за добу, а ми за 3,5 години до поєдинку. Грати з киянами було простіше, ніж з Шахтарем у Донецьку. Але, якщо відверто, це був не наш успіх, а помилка Динамо. Вони нас елементарно недооцінили. Та і боженька нам у золотому матчі допоміг. Хоча на трибунах у Львові майже всі, звісно, вболівали за Динамо. Пам'ятаю, що тренерська настанова в готелі перед виїздом на гру тривала 10 хвилин. "Нічого розповідати не буду, ви все і так самі розумієте" сказав Заяєв.

Ви ще зіграли у складі Таврії в єврокубках проти ірландського Шелбурна та швейцарського Сьона, а незабаром вже виходили на поле у складі Чорноморця. Змінили Сімферополь на Одесу, тому що в місті у моря бачили для себе більше футбольних перспектив?

І це теж. Також у Таврії вже була нездорова атмосфера. Змінилися власники команди, почалися негаразди. В мене в цей час якраз з'явилася непогана пропозиція від Прокопенка, тож довго не роздумував. Розсталися з Таврією цивілізовано.

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Зараз кимось з ексодноклубників по Таврії підтримуєте зв’язок?

Не підтримую. На жаль, більшість з того складу або лишилися в окупації в Криму, або працюють в Росії. Микола Турчиненко, який грав в захисті, помер 4 роки тому. Найбільше в футболі з того складу досяг Олександр Головко, який теж народився в Херсоні. Він зробив собі ім’я в київському Динамо, зіграв 58 матчів за збірну України, навіть був капітаном команди. В тренерському штабі жіночої збірної України працює Талят Шейхаметов. Талят був нападником. Він представник кримськотатарського народу, його родину вислали з Криму під час II Світової війни, народився вже в засланні, в Узбекистані.

Останній раз в Сімферополь мене запрошували на похорони Павла Скорика у 2020 році. Павло теж грав за Таврію. Помер в 51 рік у нього була онкологія. Телефонував мені Олександр Гайдаш він після окупації Криму прийняв російське громадянство і працював на окупаційний режим. Я відмовився їхати. Гайдаш почав мені якийсь російські казки розповідати. Не хотів його більше слухати. Пишаюся, що лишився українцем.

Буряти тероризували народ

Після завершення ігрової кар’єри у вас був невеличкий бізнес. Чим саме займалися?

Одягом. Купували за кордоном гуртом, продавали в Херсоні на центральному ринку вроздріб. Після початку повномасштабної війни бізнес довелося перепрофілювати. Центральний ринок росіяни розбили. Народ роз'їхався. Продажі просіли. Почав займатися продуктами. Овочами огірки, помідори. З Черкас рибу везуть. В Херсоні зараз її не зловиш вздовж берегу "їжачки" стоять, прохід заборонено. У мене працює двоє реалізаторів.

Багато продуктів не купую, бо попит не високий. Вистачає хіба що на прожиття щоб штани не впали. На ринку іноді бачу Юру Мартинова, який грав за збірну України. В травні минулого року в будинок Юри прилетіла російська ракета.

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Більше таких трагічних випадків серед приятелів не було?

На жаль, такі випадки регулярні. Сьогодні зранку (розмова відбулася у середу 21 серпня прим. М.Р.) накрили градами міськвиконком. Ігорю Малишеву, який грав за херсонський Кристал, рознесли будинок. Після цього Ігор навіть трохи заїкатися почав. Зараз знімає в Херсоні квартиру, а дружина виїхала з міста. Ми допомагаємо один одному. Сподіватися тут нам немає на кого.

Виїхати з Херсону не думали?

Мамі майже 80 років, доглядаю за нею. Запропонував виїхати, категорично відмовилася. Забрав її до себе в будинок. А діти поїхали. Живуть в Польщі та Бельгії.

Ви пережили в Херсоні окупацію. Було непросто?

Приїжджали буряти, ходили по хатах. Тероризували народ. Заїжджали на машинах з двох сторін. Закривали проїзд і ходили по дворах. Щось або когось шукали. До мене теж заходили, роздивлялися медалі. Перевіряли мій український паспорт. Неприємно, коли заходять чужі, ще і з автоматами. Коли наші зайшли, стало простіше. Росіяни побігли. Хто на човнах, хто на чому. Але після того, як ЗСУ зайшли, почали обстрілювати місто. В мене будинок стоїть поруч з річкою. Градами сиплять постійно. Обстрілюють. Скидають дрони на скупчення людей. На машини. Зараз два райони Херсона без світла та води. Тут дуже важко жити.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор — Станіслав Лисак

Таврія Сергій Воронежський