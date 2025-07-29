Від чемпіона світу до Мальти за оголошенням: як Крістіан Дзаккардо знайшов нове життя у Хамрун Спартанс

За всю історію Динамо за нього ніколи не грали чемпіони світу, а от за Хамрун Спартанс один таки виступав.

Шалена історія.

35-річний Крістіан Дзаккардо виявився нікому не потрібним після розриву контракту з Віченцою в 2017-му. Він пережив багато травм, втратив швидкість, а кому треба фулбек, що не біжить?

Загалом свій найкращий футбол Дзаккардо показував ще в молодості за Палермо (2004-08). Саме тоді його й викликали до збірної Італії – в тому числі й на переможний ЧС-2006.

"Навіс з правого флангу – гол. Мій гол. У наші ворота. Мрія, що збулася, і кошмар одночасно: я зіграв на чемпіонаті світу і забив автогол у матчі 2-го туру групи проти США. Я намагався правою ногою зупинити м'яч, але він потрапив у ліву", – так, Дзаккардо не був найталановитішим у тій Скуадрі Адзуррі, але зате яке резюме!

Футбольні люди очам не вірили, коли побачили його на LinkedIn влітку 2017-го.

"Я досі сильний фізично і можу грати ще 2 роки на топрівні. Я серйозний, сильний професіонал", – рекламував себе Крістіан.

І саме Хамрун Спартанс відгукнулися.

На той момент це була команда-ліфт мальтійської ліги, що не вигравала чемпіонат з 1991-го. На додачу в 2014-му Хамрун звинуватили в договірняках і вишвирнули з еліти. Дуже дивно, що Дзаккардо з усіх варіантів обрав саме цей.

"Я розглядав різні клуби. У мене були пропозиції з Кіпру, Нідерландів та одна від клубу Серії С, Катандзаро. Я також розмовляв з деякими клубами Серії А та B, але це лише розмови, а Хамрун змусив мене почуватися важливим. У них є проект, пов'язаний з бізнесом та маркетингом. Вони привели до своїх лав чемпіона світу 2006 року. І я хочу допомогти їм фінішувати в трійці лідерів, щоб гарантувати собі місце в єврокубках".

"Мальта прекрасна; вона нагадує мені Сицилію. Клуб, за який я граю, має ті ж кольори, що й Мілан, тож я обрав номер 81, який у мене був у Мілані".

І він справді докладав зусилля.

Після дебюту в жовтні 2017-го він зіграв ще 15 матчів за Спартанс, в яких забив 3 голи. От тільки для топ-3 цього виявилося замало – команда фінішувала 8-ю.

Продовжувати контракт Дзаккардо не став – передусім тому, що його дружина й діти залишилися в Мілані. Авіапереліт з Мальти до Ломбардії займав 2 години, рідних це дратувало. Аби продовжувати грати й водночас бути з сім'єю, Крістіан на початку 2019-го підписався в аматорському Тре Фіорі з Сан-Марино, де й завершив кар'єру.

Ну, а для Хамруна приїзд Дзаккардо став відправною точкою. Відтоді команда вже не збивалась зі шляху, прогресувала – і в 2021-му стала чемпіоном Мальти.

В історії Спартанс Крістіан назавжди один з двох супертопів, що заглянули сюди разом з Тони Морлі – переможцем КЄЧ-1982 у складі Астон Вілли, який завершив на острові кар'єру у 1990-му.

Нагадаємо, київське Динамо у номінально домашньому матчі прийматиме мальтійський Хамрун Спартанс у другому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Гра відбудеться сьогодні, 29 липня, у польському місті Люблін на "Мотор Люблін Арена". Початок – о 21:00 за київським часом.

На "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція гри.