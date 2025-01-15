Екстрим зашкалює: чемпіон світу підкорив крижану вершину без одягу

Андре Шюррле знову здивував своїми екстремальними викликами. Колишній футболіст Челсі та чемпіон світу у складі збірної Німеччини підкорив засніжену вершину в Польщі майже без одягу.

Цей ризикований вчинок був частиною випробування Iceman Challenge, створеного Вімом Хофом, який відомий своїми методиками витримування низьких температур.

Шюррле поділився відео та фото у своєму Instagram, де він зображений у шортах, рукавицях і шапці на фоні крижаної природи. За його словами, це було найхолодніше відчуття у житті. Під час підйому спортсмен долав біль і дискомфорт, але відчував гордість за подолання власних меж.

Після завершення кар'єри у 2020 році Андре зосередився на екстремальних пригодах і тестуванні своїх фізичних можливостей. Тепер він більше відомий як мотиватор і шукач викликів, який досліджує межі людської витривалості.

Нагадаємо, Шюррле почав свою футбольну кар’єру у Майнці, після чого грав за Баєр, Челсі, Вольфсбург і Борусію Дортмунд. Найбільший успіх у його кар’єрі – титул чемпіона світу у 2014 році з Німеччиною.

Нині його життя – це не футбол, а нові пригоди, які він із задоволенням ділить із шанувальниками, надихаючи долати труднощі та розширювати власні можливості.