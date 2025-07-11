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Тальяфіко запропонував свої послуги Ромі

Олег Дідух — 11 липня 2025, 18:35
Тальяфіко запропонував свої послуги Ромі
Ніколас Тальяфіко
Getty Images

Відомий аргентинський захисник Ніколас Тальяфіко може стати партнером по команді Артема Довбика. Він запропонував свої послуги Ромі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Наразі Тальяфіко перебуває в статусі вільного агента – термін дії його контракту з Ліоном завершився наприкінці червня поточного року.

Новий головний тренер Роми Джан П’єро готовий інтегрувати 32-річного аргентинця в ігрову схему Роми. Наразі все залежить від того, чи домовляться сторони стосовно зарплати. В Ліоні Тальяфіко заробляв 2,5 мільйона євро на рік.

Тальяфіко виступав за Ліон з літа 2022 року. Також захищав кольори Банфілда, Мурсії, Індепендьєнте та Аякса. Став чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини, за яку сумарно відзначився 1 голом у 70 матчах.

Нагадаємо, сьогодні Рому покинув партнер Тальяфіко по збірній Аргентини Леандро Паредес.

Рома Тальяфіко

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