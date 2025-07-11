Тальяфіко запропонував свої послуги Ромі

Відомий аргентинський захисник Ніколас Тальяфіко може стати партнером по команді Артема Довбика. Він запропонував свої послуги Ромі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Наразі Тальяфіко перебуває в статусі вільного агента – термін дії його контракту з Ліоном завершився наприкінці червня поточного року.

Новий головний тренер Роми Джан П’єро готовий інтегрувати 32-річного аргентинця в ігрову схему Роми. Наразі все залежить від того, чи домовляться сторони стосовно зарплати. В Ліоні Тальяфіко заробляв 2,5 мільйона євро на рік.

Тальяфіко виступав за Ліон з літа 2022 року. Також захищав кольори Банфілда, Мурсії, Індепендьєнте та Аякса. Став чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини, за яку сумарно відзначився 1 голом у 70 матчах.

Нагадаємо, сьогодні Рому покинув партнер Тальяфіко по збірній Аргентини Леандро Паредес.