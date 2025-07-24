"Чемпіон" надихає! Дівоча команда "Верховиночка" підкорює нові вершини

Юні футболістки продовжують перемагати на полі та поза ним

Майже рік тому "Чемпіон" розповідав про унікальну дівочу команду "Верховиночка" із закарпатського містечка Міжгір’я. Через призму дитячого футболу ми намагались привернути увагу до розвитку жіночого футболу загалом.

Футболістки "Верховиночки" – переможниці обласних змагань

Наша публікація навіть надихнула дівчаток на нові звитяги. Звичайно, в цьому головна заслуга самих футболісток та тренера.

"Коли про нас написали статтю, то моєму брату написав знайомий з Німеччини, який там довгий час живе і казав, що його приємно вразила ця історія про наших дівчат. Мені також деякі футбольні знайомі писали. Звісно, це надихало нас працювати ще більше. Ми з дівчатами якось говорили після чергової поразки й казали, що маємо таки перемогти, інакше ця описана історія буде незавершеною" – каже 37-річний тренер Михайло Василевський.

Тренер "Верховиночки" Михайло Василевський зі своїми підопічними

Рік по тому ми знову в серці Карпат – подивитись як прогресує дитячий футбол та поцікавитись прогресом юних футболісток.

Команда вже завершила сезон і на честь його завершення піднялися на одну з найвищих точок Закарпаття – гору Кам’янка.

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"Верховиночка" штурмує вершини" – так дівчата та їхній тренер назвали свій футбольно-туристичний проєкт. Його головна мета – залучати до занять футболом все більше дівчаток. А ще в такий спосіб хотіли ознаменувати жіноче Євро-2025, яке зараз триває у Швейцарії. Дівчата винесли на вершину м’яч та ігрову форму і влаштували незабутню фотосесію. А ще й на полонині побавились м’ячем. Як же без цього?

А вже з гори кожна футболістка на пам'ять та вдачу принесла по каменю. Вершина встелена гірським камінням і тому останні кількасот метрів підйому давалися важко.

До речі, за рік дівчатка перемогли у двох обласних турнірах.

"В історії команди відтоді багато чого змінилося. Ми рік не перемагали взагалі, навіть внічию не могли зіграти. Але вірили, тренувались, і здобули перемоги у двох обласних турнірах. Кожен з них в нашій пам’яті на все життя, то для нас наче солодкий сон! Дівчатка нові вже влились в нашу команду, зміна поколінь вже не така болісна. А похід в гори ми якось думали присвятити виступу збірної України на Євро. Вірили, що вона туди потрапить, але не вийшло. Не біда, в нас теж не все виходило спочатку. А тепер мріємо, що хтось і з наших дівчат колись потрапить в збірну" – з гордістю каже тренер команди та вчитель фізичного виховання Михайло Василевський.

Днями тренер їде з однією зі старших гравчинь "Верховиночки" на перегляд у професійний клуб, а ще одну – запросили до збірної області U-13 для участі в чемпіонаті України Педагог каже, для гірського селища навіть сам факт запрошення – це вже велика подія та стимул для інших дівчаток. Тим паче, що у збірній України U-17 успішно виступає вихованка ужгородського футболу Карина Леспух, вона – це орієнтир. Нещодавно футболістка підписала професійний контракт з "Колосом" з Ковалівки, який гратиме в єврокубках.

Оксана Поп (зліва) у матчі проти СДЮСШОР Ужгород

Нагадаємо, фінальна стадія Євро-2025 в ці дні триває у Швейцарії, на турнірі вже визначаються учасники вирішальних двобоїв.