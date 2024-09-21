Челсі готує трансфер захисника Барселони

Челсі зацікавлений у підписанні 25-річного правого захисника Барселони Жюля Кунде.

Про це повідомляє Sport.es.

Лондонці готові запропонувати іспанцям 60 млн євро за перехід французького оборонця. Причиною трансферу називають постійні травми Ріса Джеймса та відсутність рівнозначної альтернативи на позиції правого захисника.

Барселона не проти попрощатись з гравцем, аби покращити фінансовий стан.

У нинішньому сезоні на його рахунку 6 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 1 голом і 1 результативною передачею. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 45 млн євро.