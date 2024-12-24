Челсі готовий викупити Санчо в Манчестер Юнайтед

Англійський вінгер Челсі Джейдон Санчо, права на якого належать Манчестер Юнайтед, може стати повноцінним гравцем лондонців.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 24-річного півзахисника коштуватиме "синім" 25 мільйонів фунтів. Керівництво Челсі вважає, що ця сума прийнятна для такого гравця та Санчо.

Нагадаємо, що Джейдон Санчо приєднався до Челсі влітку цього року. На початку минулого сезону через конфлікт з колишнім тренером МЮ Еріком тен Гагом англійця відсторонили від першої команди. Другу частину кампанії вінгер провів у Боруссії Дортмунд, з якою дійшов до фіналу Ліги чемпоінів.

У нинішньому сезоні Санчо провів 13 матчів за Челсі в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 30 млн євро.