Челсі готує трансфер захисника з МЛС

Челсі зацікавлений у підписанні лівого захисника Атланти Юнайтед та збірної США Калеба Вайлі.

Про це повідомляє The Athletic.

Наразі лондонський клуб веде активні переговори щодо трансферу гравця.

19-річний оборонець виступає за Атланту з 2022 року. В його активі 6 голів та 6 асистів у 81 матчі. Також він відіграв два поєдинки за національну команду США.

Напередодні Челсі за 22 млн євро підписав 18-річного хавбека Астон Вілли Омарі Келліман.