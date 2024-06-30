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Челсі готує трансфер захисника з МЛС

— 30 червня, 11:50
Челсі готує трансфер захисника з МЛС

Челсі зацікавлений у підписанні лівого захисника Атланти Юнайтед та збірної США Калеба Вайлі.

Про це повідомляє The Athletic.

Наразі лондонський клуб веде активні переговори щодо трансферу гравця.

19-річний оборонець виступає за Атланту з 2022 року. В його активі 6 голів та 6 асистів у 81 матчі. Також він відіграв два поєдинки за національну команду США.

Напередодні Челсі за 22 млн євро підписав 18-річного хавбека Астон Вілли Омарі Келліман.

Чемпіонат Англії, АПЛ Атланта Юнайтед Футбольні трансфери Челсі

Челсі

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