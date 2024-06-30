Челсі готує трансфер захисника з МЛС
— 30 червня, 11:50
Челсі зацікавлений у підписанні лівого захисника Атланти Юнайтед та збірної США Калеба Вайлі.
Про це повідомляє The Athletic.
Наразі лондонський клуб веде активні переговори щодо трансферу гравця.
19-річний оборонець виступає за Атланту з 2022 року. В його активі 6 голів та 6 асистів у 81 матчі. Також він відіграв два поєдинки за національну команду США.
Напередодні Челсі за 22 млн євро підписав 18-річного хавбека Астон Вілли Омарі Келліман.