Трансферний рекорд для жіночого футболу: Челсі заплатить 1,1 млн доларів за футболістку Сан-Дієго

Лондонський Челсі встановить світовий трансферний рекорд у жіночому футболі, заплативши Сан-Дієго 1,1 млн доларів за захисницю збірної США Наомі Гірму.

Про це пише BBC.

Сама Наомі погодила умови особистого контракту. Клуби також практично завершили переговори. Невдовзі про трансфер має бути оголошено пресслужбою лондонської команди.

Раніше рекордним трансфером у жіночому футболі був перехід замбійки Рейчер Кунданджі до американського Бея з футбольного клубу Мадрид. У лютому 2024 за неї було заплачено 860 тисяч доларів.

Гірма була пріоритетною метою для Челсі цього трансферного вікна, оскільки лондонці втратили центрального захисника Кадейшу Бьюкенен через травму передньої хрестоподібної зв’язки.

Влітку 2024 року 24-річна Гірма була ключовим гравцем збірної США на Іграх у Парижі, де "зірково-смугасті" вибороли золото.

Нагадаємо, нещодавно на Чемпіоні було інтерв'ю з воротаркою збірної України з пляжного футболу Анастасією Терех.