Перший трансфер ери Марески: Челсі оголосив про підписання захисника Фулгема

Лондонський Челсі підписав захисника Фулгема Тосіна Адарабіойо на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Угода розрахована на 4 сезони. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Tosin is a BLUE! 💙✍️ pic.twitter.com/BXXnaHI0UZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 7, 2024

Восени 2020 року Фулгем придбав захисника у Манчестер Сіті всього за 1,7 млн євро. У складі першої команди "містян" Адарабіойо зіграв лише 8 поєдинків.

У цьому сезоні відіграв 20 матчів у Англійській Прем'єр-лізі, в яких забив два м'ячі.

Відтак Тосін стане першим трансфером нового головного тренера Челсі Енцо Марески.