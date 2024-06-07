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Перший трансфер ери Марески: Челсі оголосив про підписання захисника Фулгема

Станіслав Лисак — 7 червня, 12:44
Перший трансфер ери Марески: Челсі оголосив про підписання захисника Фулгема

Лондонський Челсі підписав захисника Фулгема Тосіна Адарабіойо на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Угода розрахована на 4 сезони. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Восени 2020 року Фулгем придбав захисника у Манчестер Сіті всього за 1,7 млн євро. У складі першої команди "містян" Адарабіойо зіграв лише 8 поєдинків.

У цьому сезоні відіграв 20 матчів у Англійській Прем'єр-лізі, в яких забив два м'ячі.

Відтак Тосін стане першим трансфером нового головного тренера Челсі Енцо Марески.

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