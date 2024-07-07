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Конкурент Мудрику: Челсі хоче підписати вінгера Боруссії Дортмунд

Владислав Уткін — 7 липня, 21:55
Конкурент Мудрику: Челсі хоче підписати вінгера Боруссії Дортмунд

Лондонський Челсі хоче придбати вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, "сині" постійно контактуюсь з оточенням 22-річного німця. Зазначається, що Адеємі є головною трансферною ціллю Челсі.

У минулому сезоні Карім відіграв 34 матчі у всіх турнірах, забив 5 м'ячів та віддав 2 гольові передачі. Трансферна вартість Адеємі за версією Transfermarkt оцінюється у 28 млн євро.

Раніше ми повідомляли, що Челсі придбав півзахисника Лестера Кірнана Дьюзбері-Голла.

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