Конкурент Мудрику: Челсі хоче підписати вінгера Боруссії Дортмунд

Лондонський Челсі хоче придбати вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, "сині" постійно контактуюсь з оточенням 22-річного німця. Зазначається, що Адеємі є головною трансферною ціллю Челсі.

🚨📈 #Chelsea are increasing their pressure on Karim #Adeyemi.



🗣️ Constant contacts with the entourage of the #BVB winger, now at the top of #CFC's list as their main target.



🔜 Developments expected soon. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/7BD4V1CdyT — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 7, 2024

У минулому сезоні Карім відіграв 34 матчі у всіх турнірах, забив 5 м'ячів та віддав 2 гольові передачі. Трансферна вартість Адеємі за версією Transfermarkt оцінюється у 28 млн євро.

Раніше ми повідомляли, що Челсі придбав півзахисника Лестера Кірнана Дьюзбері-Голла.