Конкурент Мудрику: Челсі хоче підписати вінгера Боруссії Дортмунд
Лондонський Челсі хоче придбати вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
За інформацією джерела, "сині" постійно контактуюсь з оточенням 22-річного німця. Зазначається, що Адеємі є головною трансферною ціллю Челсі.
У минулому сезоні Карім відіграв 34 матчі у всіх турнірах, забив 5 м'ячів та віддав 2 гольові передачі. Трансферна вартість Адеємі за версією Transfermarkt оцінюється у 28 млн євро.
Раніше ми повідомляли, що Челсі придбав півзахисника Лестера Кірнана Дьюзбері-Голла.