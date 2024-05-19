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Топклуб АПЛ витратить 40 мільйонів євро на 17-річного бразильця

Игорь Чернявский — 19 травня, 00:33
Топклуб АПЛ витратить 40 мільйонів євро на 17-річного бразильця

Челсі досяг домовленості з Палмейрасом щодо трансферу 17-річного правого вінгера Естевао Вілліана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

Бразильський клуб готовий прийняти пропозицію лондонців у розмірі 40 мільйонів євро + 25 мільйонів бонусами. З самим футболістом Челсі погодив умови особистого контракту ще 10 днів тому.

Оскільки Естевао ще неповнолітній, він приєднається до свого нового клубу в 2025 році. Вілліан почав виступати за першу команду Палмейраса з початку цього року. На його рахунку один гол у семи матчах бразильської Серії А.

Зазначимо, що минулого року Палмейрас продав ще одного талановитого футболіста у європейський гранд. Мова йде про 17-річного Ендріка, який вже цього літа стане гравцем мадридського Реала.

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