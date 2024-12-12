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Бущан відбив пенальті у матчі з Реал Сосьєдадом

Олександр Булава — 12 грудня 2024, 22:32
Бущан відбив пенальті у матчі з Реал Сосьєдадом
Георгій Бущан
ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан відбив удар вінгера Реал Сосьєдада Мікеля Оярсабаля з одинадцятиметрової позначки, проте іспанець був першим на добиванні.

На 17-й хвилині гри арбітр призначив пенальті у ворота киян після контакту Оярсабаля із захисником Динамо Денисом Поповим.

Чемпіон проводить текстову трансляцію поєдинку 6 туру Ліги Європи.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.

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