Бущан відбив пенальті у матчі з Реал Сосьєдадом

Голкіпер Динамо Георгій Бущан відбив удар вінгера Реал Сосьєдада Мікеля Оярсабаля з одинадцятиметрової позначки, проте іспанець був першим на добиванні.

На 17-й хвилині гри арбітр призначив пенальті у ворота киян після контакту Оярсабаля із захисником Динамо Денисом Поповим.

Чемпіон проводить текстову трансляцію поєдинку 6 туру Ліги Європи.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.