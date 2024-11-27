Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бущан виділив силу Вікторії Пльзень перед матчем у Лізі Європи

Олександр Булава — 27 листопада 2024, 19:58
Бущан виділив силу Вікторії Пльзень перед матчем у Лізі Європи
Георгій Бущан
ФК Динамо

Воротар Динамо Георгій Бущан вважає, що сила чеської Вікторії Пльзень у командній грі.

Цитує слова голкіпера пресслужба столичного клубу.

"Не можу нікого виділи у складі Вікторії, адже цей колектив сильний командною грою.

Відповідальність за результат? У мене є відповідальність перед кожною грою, і я не ділю матчі Ліги Європи чи чемпіонату України.

У Гамбурзі гарний стадіон, але хотілося б на ньому більше підтримки для нашої команди", – розповів Бущан.

Нагадаємо, матчі відбудеться у четвер, 28 листопада, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Динамо Київ Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень

Динамо Київ

Колишній лідер Динамо може покинути Панатінаїкос у статусі вільного агента
Кулеба провів неочевидну паралель між матчем Динамо – Ференцварош та війною
Захисник Динамо потрапив у топ-15 молодих відкриттів 2024 року
Визначилися найкращий гравець та тренер 14 туру УПЛ
Відомі коментатори матчів Динамо – Вікторія Пльзень та Тоттенгем – Рома

Останні новини