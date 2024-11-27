Бущан виділив силу Вікторії Пльзень перед матчем у Лізі Європи

Воротар Динамо Георгій Бущан вважає, що сила чеської Вікторії Пльзень у командній грі.

Цитує слова голкіпера пресслужба столичного клубу.

"Не можу нікого виділи у складі Вікторії, адже цей колектив сильний командною грою.

Відповідальність за результат? У мене є відповідальність перед кожною грою, і я не ділю матчі Ліги Європи чи чемпіонату України.

У Гамбурзі гарний стадіон, але хотілося б на ньому більше підтримки для нашої команди", – розповів Бущан.