Бущан виділив силу Вікторії Пльзень перед матчем у Лізі Європи
Георгій Бущан
ФК Динамо
Воротар Динамо Георгій Бущан вважає, що сила чеської Вікторії Пльзень у командній грі.
Цитує слова голкіпера пресслужба столичного клубу.
"Не можу нікого виділи у складі Вікторії, адже цей колектив сильний командною грою.
Відповідальність за результат? У мене є відповідальність перед кожною грою, і я не ділю матчі Ліги Європи чи чемпіонату України.
У Гамбурзі гарний стадіон, але хотілося б на ньому більше підтримки для нашої команди", – розповів Бущан.
Нагадаємо, матчі відбудеться у четвер, 28 листопада, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.