Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид

Іспанський Реал буде явним фаворитом у матчі проти німецької Боруссії Дортмунд в межах фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога Реала - 1,67;

Нічия - 4,25;

Перемога Боруссії - 5,20.

Найбільш імовірним рахунком основного часу ті, хто ризикують своїми грошима, вважають мирову 1:1 (коефіцієнт 7,00).

Коефіцієнти на переможця турніру

Реал - 1,35;

Боруссія - 3,45.

Матч Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні (Британія). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Для клубу з Німеччини титул може стати другим у історії, футболісти іспанського колективу можуть підняти над головою трофей вже у 15-те.

Нагадаємо, в півфіналі Реал здолав Баварію, а Боруссія була сильніша за ПСЖ.