Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид
Іспанський Реал буде явним фаворитом у матчі проти німецької Боруссії Дортмунд в межах фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024.
Про це говорять коефіцієнти букмекерів.
- Перемога Реала - 1,67;
- Нічия - 4,25;
- Перемога Боруссії - 5,20.
Найбільш імовірним рахунком основного часу ті, хто ризикують своїми грошима, вважають мирову 1:1 (коефіцієнт 7,00).
Коефіцієнти на переможця турніру
- Реал - 1,35;
- Боруссія - 3,45.
Матч Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні (Британія). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Для клубу з Німеччини титул може стати другим у історії, футболісти іспанського колективу можуть підняти над головою трофей вже у 15-те.
Нагадаємо, в півфіналі Реал здолав Баварію, а Боруссія була сильніша за ПСЖ.