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Шахтар підписав новий контракт з Вінісіусом

Олександр Булава — 16 липня, 20:37
Шахтар підписав новий контракт з Вінісіусом

Донецький Шахтар підписав новий контракт з 20-річним бразильським захисником Вінісусом Тобіасом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Наразі гравець готується з "гірниками" до нового сезону на зборах у Словенії.

Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар у лютому 2022-го з бразильського Інтернасьйонала, але через початок повномасштабної війни в Україні так і не встиг дебютувати за клуб на офіційному рівні.

20-річний фулбек провів 61 матч за молодіжку "вершкових" і дебютував за першу команду — це сталося в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Арандіни (3:0).

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