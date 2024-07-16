Шахтар підписав новий контракт з Вінісіусом

Донецький Шахтар підписав новий контракт з 20-річним бразильським захисником Вінісусом Тобіасом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Наразі гравець готується з "гірниками" до нового сезону на зборах у Словенії.

⚡️ Вінісіус залишається з нами! 🧡



🇧🇷 Бразильський захисник підписав із «Шахтарем» новий контракт до 30 червня 2029 року ✍️#Shakhtar pic.twitter.com/AUHMjqK57n — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2024

Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар у лютому 2022-го з бразильського Інтернасьйонала, але через початок повномасштабної війни в Україні так і не встиг дебютувати за клуб на офіційному рівні.

20-річний фулбек провів 61 матч за молодіжку "вершкових" і дебютував за першу команду — це сталося в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Арандіни (3:0).