Шахтар підписав новий контракт з Вінісіусом
Донецький Шахтар підписав новий контракт з 20-річним бразильським захисником Вінісусом Тобіасом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Наразі гравець готується з "гірниками" до нового сезону на зборах у Словенії.
Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар у лютому 2022-го з бразильського Інтернасьйонала, але через початок повномасштабної війни в Україні так і не встиг дебютувати за клуб на офіційному рівні.
20-річний фулбек провів 61 матч за молодіжку "вершкових" і дебютував за першу команду — це сталося в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Арандіни (3:0).