Миколенко та Забарний дізналися оцінки за свої зіграні матчі 19 туру АПЛ
Українські захисники Евертона та Борнмута Віталій Миколенко та Ілля Забарний дізналися оцінки за зіграні матчі 19 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Борнмут врятувався у зустрічі з Фулгемом, а Евертон програв Ноттінгему, який піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.
Статистичний портал WhoScored поставив Миколенку 6,8 балів. Українець двічі виносив м’яч, зробив 1 перехоплення, у чотирьох епізодах виграв боротьбу за позицію, ще у двох випадках завершив верхову дуель на свою користь.
Також Віталій 18 разів втрачав м’яч, здійснив 65 дотиків, 77% точних пасів, 3 ключові та 1 довгу точну передачі, вдало виконав 3 верхових паси та реалізував спробу обіграшу за допомогою дриблінга.
Водночас Забарний отримав всього 6,3 бали. Бек "вишень" 6 разів виносив м’яч, заблокував 1 удар, зробив 1 перехоплення, виграв 1 боротьбу за позицію і 2 повітряні, тричі сфолив, здійснив 66 дотиків, 69% точних пасів, 2 точні довгі передачі та завдав одного удару повз ворота.
Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбулась низка матчів в межах 19 туру Англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, Манчестер Сіті перервав серію з п'яти поєдинків без перемог, здолавши Лестер.