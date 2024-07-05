Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Яремчук може перейти в команду-сенсацію Серії А

Владислав Уткін — 5 липня, 16:42
Яремчук може перейти в команду-сенсацію Серії А

Болонья може придбати нападника збірної України та Брюгге Романа Яремчука.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійський клуб розглядає українця, як заміну нідерландцю Дшошуа Зіркзе, який може покинути Болонью у це трансферне вікно.

Головною кандидатурою є Фотіс Іоаннідіс із Панатінаїкоса, але цей трансфер може бути занадто дорогим для італійців. Яремчук входить до списку альтернативних варіантів разом із грузином Жоржем Мікаутадзе та албанцем Армандо Броєю.

Зазначається, що у трансфері 28-річного львів'янина також зацікавлений французький Брест.

Раніше ми повідомляли, що Яремчук відмовив турецькому Трабзонспору та хоче перейти клуб, який грає у Лізі чемпіонів. І Болонья, і Брест будуть виступати у найпрестижнішому єврокубку в наступному сезоні.

Болонья Чемпіонат Італії, Серія А Роман Яремчук Джошуа Зіркзе

Болонья

Калафіорі може стати гравцем Арсеналу
Амбіції присутні: Яремчук відмовив Трабзонспору і хоче перейти у клуби, що зіграють в ЛЧ
Болонья очікує пропозиції від клубів АПЛ щодо Калафіорі
Скаути італійського клубу будуть стежити за Ванатом на Євро
Футболіст Динамо U-19 зацікавив клуби Іспанії та Італії

Останні новини