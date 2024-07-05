Яремчук може перейти в команду-сенсацію Серії А

Болонья може придбати нападника збірної України та Брюгге Романа Яремчука.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійський клуб розглядає українця, як заміну нідерландцю Дшошуа Зіркзе, який може покинути Болонью у це трансферне вікно.

Головною кандидатурою є Фотіс Іоаннідіс із Панатінаїкоса, але цей трансфер може бути занадто дорогим для італійців. Яремчук входить до списку альтернативних варіантів разом із грузином Жоржем Мікаутадзе та албанцем Армандо Броєю.

Зазначається, що у трансфері 28-річного львів'янина також зацікавлений французький Брест.

Раніше ми повідомляли, що Яремчук відмовив турецькому Трабзонспору та хоче перейти клуб, який грає у Лізі чемпіонів. І Болонья, і Брест будуть виступати у найпрестижнішому єврокубку в наступному сезоні.