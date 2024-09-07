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Оригінальна презентація: Лівий Берег підписав молодого українського форварда

Руслан Травкін — 7 вересня, 11:58
Оригінальна презентація: Лівий Берег підписав молодого українського форварда
Богдан Кобзар
Лівий берег

Новачок УПЛ Лівий Берег оголосив про підписання контракту з форвардом Богданом Кобзарем.

Перехід підтвердила клубна пресслужба киян.

Деталі контракту та трансферу не вказані. Його попереднім клубом була Олександрія. За містян він забив 1 гол за 20 матчів.

22-річний нападник також грав за Волинь, Діназ та Поділля. Портал transfermarkt оцінює нападника в 250 тисяч євро.

Клуб досить оригінально обіграв його прізвище під час презентації. З гравцем зняли відео на домашньому стадіоні, де він читає "Кобзар" Тараса Шевченка.

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Лівий берег

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