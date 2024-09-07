Оригінальна презентація: Лівий Берег підписав молодого українського форварда
Богдан Кобзар
Лівий берег
Новачок УПЛ Лівий Берег оголосив про підписання контракту з форвардом Богданом Кобзарем.
Перехід підтвердила клубна пресслужба киян.
Деталі контракту та трансферу не вказані. Його попереднім клубом була Олександрія. За містян він забив 1 гол за 20 матчів.
22-річний нападник також грав за Волинь, Діназ та Поділля. Портал transfermarkt оцінює нападника в 250 тисяч євро.
Клуб досить оригінально обіграв його прізвище під час презентації. З гравцем зняли відео на домашньому стадіоні, де він читає "Кобзар" Тараса Шевченка.