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Кривбас вшанував пам’ять жертв ракетної атаки на Кривий Ріг перед матчем з Олександрією

Богдан Войченко — 6 квітня 2025, 14:46
ФК Кривбас
Кривбас вшанував пам’ять жертв ракетної атаки на Кривий Ріг перед матчем з Олександрією

Матч 23-го туру УПЛ між Кривбасом та Олександрією перетворився на справжній акт вшанування пам’яті невинних жертв трагедії, яка сколихнула Україну.

Перед початком гри пройшла хвилина мовчання, а гравці Кривбаса вийшли на поле з траурними пов’язками на рукавах як символ жалоби та солідарності з тими, хто втратив своїх рідних.

У руках футболістів таблички з іменами загиблих.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали підступного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу.

Внаслідок теракту загинули 19 людей, серед них 9 дітей. Понад 60 отримали поранення. Це одна з найжорстокіших атак за останній час, що глибоко ранила місто та всю країну.

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