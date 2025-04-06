Кривбас вшанував пам’ять жертв ракетної атаки на Кривий Ріг перед матчем з Олександрією

Матч 23-го туру УПЛ між Кривбасом та Олександрією перетворився на справжній акт вшанування пам’яті невинних жертв трагедії, яка сколихнула Україну.

Перед початком гри пройшла хвилина мовчання, а гравці Кривбаса вийшли на поле з траурними пов’язками на рукавах – як символ жалоби та солідарності з тими, хто втратив своїх рідних.

У руках футболістів – таблички з іменами загиблих.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали підступного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу.

Внаслідок теракту загинули 19 людей, серед них – 9 дітей. Понад 60 отримали поранення. Це одна з найжорстокіших атак за останній час, що глибоко ранила місто та всю країну.