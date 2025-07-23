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На Довбика з’явився претендент з Іспанії – джерело

Андрій Мошкун — 23 липня 2025, 15:23
На Довбика з’явився претендент з Іспанії – джерело
Getty Images

Іспанський Бетіс розглядає можливість трансферу Артема Довбика.

Про це пише Tuttomercatoweb.

Повідомляється, що остаточної визначеності щодо майбутнього українського нападника в Римі досі немає. Довбик все ще має довести свою цінність наставнику "вовків" Джан П’єро Гасперіні.

За інформацією джерел видання, можливість підписання центрфорварда збірної України розглядає Бетіс. Втім, поки іспанський клуб не робив пропозиції щодо трансферу.

Довбик перейшов у Рому з Жирони за 30,5 млн євро. В минулому сезоні на рахунку українця 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше Довбик змінив номер у Ромі.

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