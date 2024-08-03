Бешикташ з дублем Іммобіле розгромив Галатасарай у матчі за Суперкубок Туреччини

Бешикташ переграв чемпіона Галатасарай у матчі за Суперкубок Туреччини.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Дублем у складі "орлів" відзначився літній новачок Чіро Іммобіле, ще по голу на рахунку Йонаса Свенссона, Рафи Сілви та 17-річного турецького нападника Хекімоглу.

Завдяки цій перемозі Бешикташ став 10-разовим переможцем Суперкубку.

Суперкубок Туреччини

3 серпня

Галатасарай — Бешикташ 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 1 Іммобіле, 0:2 - 53 Свенссон, 0:3 - 81 Іммобіле (пен), 0:4 - 90+1 Рафа Сілва, 0:5 - 90+2 Хекімоглу

Нагадаємо, матч за Суперкубок Туреччини-2023 завершився скандалом. Фенербахче бойкотував поєдинок проти Галатасарая, пропустили гол на 1 хвилині та зійшовши з поля.