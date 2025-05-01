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Не знаю, звідки це беруть: Бартулович – про можливу відставку з посади тренера Зорі

Олексій Мурзак — 1 травня 2025, 23:30
Не знаю, звідки це беруть: Бартулович – про можливу відставку з посади тренера Зорі
Младен Бартулович
ФК Зоря

Головний тренер Зорі Младен Бартулович спростував інформацію стосовно можливого відходу з команди по завершенні сезону.

Про це він сказав у коментарі Українському футболу.

"Це все чутки. Не знаю, звідки це беруть. Я тільки сконцентрований на праці в Зорі", – відповів Бартулович.

Раніше журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський повідомив, що з'являються чутки про те, що Бартулович залишає Зорю.

"І не зрозуміло, з чиєї ініціативи, я думаю, якщо він хоче залишитися, то треба все ж таки щось доводити роботодавцю", – повідомляв він.

Наразі Зоря займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 35 очок. У наступному турі команда зіграє проти ЛНЗ. Матч відбудеться 4 травня о 13:00.

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