Барселона Фліка показала третій за результативністю старт в чемпіонаті Іспанії для команд у XXI столітті

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік став одним із трьох менеджерів іспанських клубів, які показали найбільш результативний старт в чемпіонаті Іспанії у XXI столітті.

Каталонці в перших 10 турах сезону забили 33 голи. За даними Opta, лише двом іншим командам за такий проміжок часу вдалось забити більше, це робили Пеп Гвардіола з Барсою і Зінедін Зідан із Реалом – по 34 м'ячі після 10 турів.

Відзначимо, що Барселона завдяки перемозі над Севільєю (5:1) у неділю повернула собі одноосібне лідерство в чемпіонаті. Каталонці випереджають Реал на 3 очки в турнірній таблиці Ла Ліги і в суботу, 26 жовтня, зіграють проти "вершкових" в межах 11 туру Прімери.

Найкращим бомбардиром "синьо-гранатових" наразі є Роберт Левандовский – 12 голів. У сезоні 2008/09, коли Барселона забила 34 голи в перших 10 турах, команда Гвардіоли впевнено виграла чемпіонат.