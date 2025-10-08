Барселона декласувала Баварію, Арсенал поступився Ліону в 1 турі жіночої Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 жовтня, відбулися перші матчі основної стадії жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/2026.

Зокрема чинний переможець турніру Арсенал зазнав поразки від Ліона, а Барселона вдома декласувала Баварію, забивши 7 голів.

Жіноча Ліга чемпіонів

Етап ліги, 1 тур, 7 жовтня

Ювентус – Бенфіка 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Алвес, 1:1 – 22 Сальваї, 2:1 – 86 Сальваї

Арсенал – Ліон 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 7 Руссо, 1:1 – 18 Дюморне, 1:2 – 23 Дюморне

Барселона – Баварія 7:1 (4:1)

Голи: 1:0 – 3 Путельяс, 2:0 – 12 Пайор, 3:0 – 27 Бругтс, 3:1 – 32 Бюль, 4:1 – 45+1 Паральюело, 5:1 – 56 Пайор, 6:1 – 88 Піна, 7:1 – 90+2 Піна

Париж – Лувен 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Корбоз, 2:0 – 23 Матео, 2:1 – 47 Еверартс, 2:2 – 62 Пустай

Нагадаємо, що Лувен на шляху до Ліги чемпіонів пройшов жіночу команду Ворскли, обігравши полтавок за сумою двоматчевого протистояння.

Уже сьогодні, 8 жовтня, відбудеться ще 5 матчів у етапі ліги жіночої ЛЧ – мадридський Реал прийматиме Рому, ПСЖ завітає в гості до Вольфсбурга, а Манчестер Юнайтед зустрінеться з норвезькою командою Волеранга.