Барселона декласувала Баварію, Арсенал поступився Ліону в 1 турі жіночої Ліги чемпіонів
У вівторок, 7 жовтня, відбулися перші матчі основної стадії жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/2026.
Зокрема чинний переможець турніру Арсенал зазнав поразки від Ліона, а Барселона вдома декласувала Баварію, забивши 7 голів.
Етап ліги, 1 тур, 7 жовтня
Ювентус – Бенфіка 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 6 Алвес, 1:1 – 22 Сальваї, 2:1 – 86 Сальваї
Арсенал – Ліон 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 – 7 Руссо, 1:1 – 18 Дюморне, 1:2 – 23 Дюморне
Барселона – Баварія 7:1 (4:1)
Голи: 1:0 – 3 Путельяс, 2:0 – 12 Пайор, 3:0 – 27 Бругтс, 3:1 – 32 Бюль, 4:1 – 45+1 Паральюело, 5:1 – 56 Пайор, 6:1 – 88 Піна, 7:1 – 90+2 Піна
Париж – Лувен 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 3 Корбоз, 2:0 – 23 Матео, 2:1 – 47 Еверартс, 2:2 – 62 Пустай
Нагадаємо, що Лувен на шляху до Ліги чемпіонів пройшов жіночу команду Ворскли, обігравши полтавок за сумою двоматчевого протистояння.
Уже сьогодні, 8 жовтня, відбудеться ще 5 матчів у етапі ліги жіночої ЛЧ – мадридський Реал прийматиме Рому, ПСЖ завітає в гості до Вольфсбурга, а Манчестер Юнайтед зустрінеться з норвезькою командою Волеранга.