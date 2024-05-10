Екстренер Руха очолив Тростянець

Клуб Другої ліги Тростянець оголосив про призначення на посаду головного тренера Юрія Бакалова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

"У Тростянці дуже амбітний проєкт. Важливо, що місто та клуб відновлюються після окупації та всього, що тут наробили росіяни. Наразі останні три гри цього чемпіонату Другої ліги будуть початком підготовки до нового сезону, адже перед командою стоять високі задачі" – прокоментував призначення Бакалов.

Наразі Тростянець посідає 12-те місце в турнірній таблиці Другої ліги з 18 балами в активі. Наступний матч команда зіграє 11 травня проти Чайки.

Нагадаємо, у березні Бакалов покинув Рух, де він був головним тренером команди U-19 та директором Академії "жовто-чорних".