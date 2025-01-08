Бійцівський клуб у Класіко: як Атлетик відправив Марадону в Наполі

Восьмого січня між Атлетиком та Барселоною, двома великими історичними клубами Іспанії, що ніколи не вилітали з Примери, відбудеться чергова серія протистояння. Як і матчі цих команд з Мадридом, ця гра називається El Clásico. Хоча серед трьох класичних протистоянь, це найменш принципове – проте випадок абсолютного божевілля тут теж був.

О 21:00 за київським часом, у саудівському місті Джидда, Атлетик і Барселона розіграють путівку до фіналу Суперкубку Іспанії. А 5 травня 1984-го, майже 41 рік тому, вони на "Сантьяго Бернабеу" розігрували між собою Кубок Короля. Саме про цей легендарний матч, який запамʼятався чим завгодно, але не футболом, сьогодні й поговоримо. Чемпіон продовжує серію публікацій про великі протистояння, а Данило Моісеєнков ділиться цікавою історією.

До 2024 року, це був останній Кубок Іспанії, що виграв Атлетик. Він став для басків 20-м в історії, а для Дієго Марадони той поєдинок був останнім за Барселону: справжня битва при "Бернабеу". Але як і в усього, у того матчу була своя передісторія.

Поєдинки між обома командами тоді проходили на високому рівні напруження. Тим більше, що 24 вересня 1983-го Марадона зламав щиколотку після жорсткого підкату Андоні Гойкоечеа, якого фанати Барси також звинувачували в травмі Шустера. Німець казав, що йому було легше повернутися з Корейської війни, ніж з Більбао.

"Ніхто не пишався тими фотографіями в кінці гри. Це було дуже сумно, хоча для нас це була кульмінація найкращого сезону в історії. Єдине "але" – це те, що сталося наприкінці. Ми пішли в бійку, і досі червонієш, коли бачиш ці кадри. Якщо говорити про ті сутички, то єдиний, хто може погано зіграти – це Барса. Той, хто б'ється, той програє, і у того, хто б'ється, є ім'я та прізвище: Дієго Армандо Марадона", – казав Гойкоечеа, який був ворогом номер один на "Камп Ноу" разом зі своїм тренером Хав'єром Клементе.

Перепалки між самим Клементе та Сесаром Луїсом Менотті – тодішнім тренером Барси – були настільки ж звичним явищем, наскільки неймовірним з сьогоднішньої точки зору.

"Ми знаємо, як реагувати на грубість", – попереджав аргентинець перед фіналом.

"Так, ніби це ми завжди були ініціаторами", – казав тренер басків, який підкреслено додав: "Війни немає, але якщо вони кидатимуть у мене бомби, я кидатиму їх назад. У мене немає жодних упереджень. Ми будемо пити каталонське шампанське незалежно від того, переможемо ми чи програємо. Якби ми бойкотували каталонську продукцію, ми б носили еспадрильї, так само, як вони не могли би будувати будинки, бо не мали б заліза. Я назвав Марадону імбецилом, бо вважав його імбецилом за те, що він образив Гойкоечеа, а щодо Менотті я обмежився тим, що відповів йому, коли він сказав мені, що він нацист".

"Мене дивує расизм, який проступає в заявах Клементе. Це нагадує мені нацистів та їхню ідеологію вищості раси", – говорив Менотті місяцями раніше, відповідаючи Хавʼєру, який у попередніх сутичках вихваляв баскську "расу", "іншу" категорію гравців Атлетика порівняно з футболістами Барси.

Біскайці, які вийшли на поле через шість днів після того, як восьмий і останній (на даний момент) раз стали чемпіонами Ла Ліги, відкрили рахунок на 14-й хвилині завдяки голу Ендіки Гаррочени. Цей мʼяч зробив гру ще складнішою, особливо для Барселони, якій тепер потрібно було відіграватися. Футболу було мало. Перемога "левів" у підсумку принесла їм останній на даний момент золотий дубль, чого вони не досягали з 1956 року.

Сам матч і без того був жорстоким, і не встиг суддя дати фінальний свисток, як почалися сутички. У Шустера влучив якийсь предмет з трибун, і німець кинув його назад у фанатів, звідки він прилетів. Марадона, за його ж власними словами, відреагував на провокацію від Соли: "Я не проковтнув його і бився".

В той же час кілька гравців Атлетика кинулися на Дієго Армандо, якому також допомагав Мігелі. Захисник Барси був одним з головних героїв тієї бійки, використовуючи свої навички карате – удар ногою в стрибку цього разу був не по мʼячу. Головними дійовими особами цієї битви, окрім двох вже згаданих гравців Барселони, були Клос, Гойкоечеа, Сарабія та Де Андрес.

"Після голу ми більше не грали. Це були лише фоли, фоли, фоли і фоли, і втрата часу. Ми не грали у футбол. Вони грали у щось, але не у футбол. Я згадую ту гру із сумом і безсиллям, і все це вилилося в гнів, який разом з постійними провокаціями і напруженою атмосферою призвів до інцидентів наприкінці", – нарікає Віктор Муньйос.

У тому ж дусі події згадує екс-куле Хуліо Альберто Морено, що "було багато діалектичного суперництва, а в 1984 році напруга була перенесена на поле, і матчі стали бомбою уповільненої дії".

"З Атлетиком у нас було багато конфліктів, але те, що відбувається на полі, залишається на полі. Ми багато як обзивали один одного, і, на щастя, це вже трохи в минулому. Зараз футбол позбувся насильства, але, ми втратили чистоту, серце, коріння, ідентичність. Відданість справі. І відчуття приналежності до футболу минулих років, тієї самої битви".

Дані Руїс-Басан, капітан і найкращий бомбардир тогочасного Атлетика, теж каже про це почуття приналежності, щоб пояснити, що означав той титул для регіону.

"Це момент на все життя. Я пам'ятаю, як бачив 85-річних людей, які до смерті хотіли доторкнутися до нас, потиснути нам руки і подякувати. Футбол унікальний, і в Більбао почуття до Атлетика теж унікальні", – стверджує екс-форвард, водночас применшуючи значення битви 84-го року: "Якщо грати один на один, то Барса виграє, бо технічно та індивідуально, гравець до гравця, вони кращі. І це можна було компенсувати, лише доклавши трохи більше бажання, сили, драйву, боротьби і страждань, ніж суперник. Це був і є єдиний спосіб досягти перемоги, і це те, що ми зробили. Те, що сталося в кінці – це те, що завжди відбувалося у футболі. Я не надаю цьому великого значення, тому що те, що зробила Барса, ми могли б зробити й самі. У моменти напруги іноді ти реагуєш так, що потім сам шкодуєш про це".

Напруга відтворювалася і в кімнаті для прес-конференцій, з нескінченною конфронтацією між Менотті – "Такою граю вони потонуть самі та вб'ють футбол" – і Клементе – "Є люди, які приїжджають сюди ззовні, які не мають такої ж освіти і виховання, і ми повинні покласти цьому край. Було б краще, якби вони не приїздили".

37 років потому, Хуліо Альберто, повертаючись до найсумнішого моменту своєї кар'єри в "Барсі", зробив висновок, що "це ганьба, тому що образ, який давав футбол, був жахливим, жалюгідним".

"Ми, футболісти, є кумирами для багатьох дітей, і ми повинні бути не лише великими гравцями, ми також повинні бути великими людьми з цінностями та принципами. І ми облажалися. Ми всі облажалися. Я не бився, але я повинен був зробити більше, щоб уникнути цього, і мені дуже сумно згадувати про це. Це прикро, і я хотів би, щоб цього не сталося. У житті треба вміти перемагати і програвати. І ви повинні прийняти це, коли ви зробили помилку", – каже екс-гравець Барси.

Хоча арбітр нічого не зафіксував у протоколі, покинувши поле, щойно пролунав фінальний свисток, інциденти були настільки гучними, що у Федерації були змушені накласти низку санкцій. Марадоні, Клосу, Мігелі, Гойкоечеа, Сарабії та Де Андресу було заборонено протягом трьох місяців брати участь у всіх матчах, включаючи товариські, але було чітко зазначено, що період відпустки не зараховується до їхнього права грати за збірну Іспанії на Євро-1984 у Франції.

Таким чином, ці шість гравців могли знову з'явитися на полі лише в середині жовтня. Однак ніхто так і не відбув ці дискваліфікації. Дієго Армандо Марадона поїхав до Наполі та грав, а інші п'ять гравців були "амністовані". У зовсім іншому контексті і з метою влаштувати велике шоу, ці команди знову зустрічаються, тепер у Джидді, щоб поборотися за Суперкубок Іспанії.

Кубок Короля-1984, фінал, "Сантьяго Бернабеу" – Атлетик 1:0 Барселона

Атлетик: Субісаррета, Уркіага, Лісерансу, Гойкоечеа, Нуньєс, Патті Салінас, Де Андрес, Уртубі, Дані, Ендіка (Сарабія) та Арготе (Гальєго).

Барселона: Урруті, Санчес, Мігелі, Алешанко, Хуліо Альберто, Віктор Муньйос, Шустер, Рохо (Клос), Лобо Карраско, Марадона і Маркос Алонсо. Гол: Ендіка (1:0 – 14ʼ)

Арбітр: Анхель Франко Мартінес