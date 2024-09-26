Довбик дебютує за Рому в єврокубках

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 1 туру Ліги Європи сезону-2024/25 проти Атлетіка Більбао у стартовому складі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Для українського нападника це буде дебютний матч за "вовків" у єврокубках. 27-річний форвард у Серії А зіграв 5 поєдинків, у яких зумів забити 2 голи.

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, італійський клуб придбав Артема влітку, заплативши за нього Жироні 30,5 млн євро.