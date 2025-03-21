Довбик відновив тренування зі збірною України

Нападник збірної України Артем Довбик повернувся до тренувань з національною командою перед матчем-відповіддю проти Бельгії в плейоф Ліги націй.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

27-річний форвард пропустив перший матч через вірусну інфекцію, не потрапивши навіть до заявки на гру.

В активі Довбика 35 матчів за "синьо-жовтих", в яких він відзначився 11 голами та віддав 4 результативні передачі.

Матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.