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Довбик відновив тренування зі збірною України

Олександр Булава — 21 березня 2025, 21:25
Довбик відновив тренування зі збірною України
Артем Довбик
Getty Images

Нападник збірної України Артем Довбик повернувся до тренувань з національною командою перед матчем-відповіддю проти Бельгії в плейоф Ліги націй.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

27-річний форвард пропустив перший матч через вірусну інфекцію, не потрапивши навіть до заявки на гру.

В активі Довбика 35 матчів за "синьо-жовтих", в яких він відзначився 11 голами та віддав 4 результативні передачі.

Матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Артем Довбик

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