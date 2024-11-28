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Довбик – у старті Роми на матч з Тоттенгемом

Олександр Булава — 28 листопада 2024, 21:07
Довбик – у старті Роми на матч з Тоттенгемом
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Артем Довбик потрапив у стартовий склад Роми на матч п'ятого раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА проти Тоттенгема.

У нинішньому сезоні Артем зіграв 16 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Рома

Тоттенгем

Зустріч відбудеться на арені "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Після чотирьох ігор у ЛЄ Рома посідає 20 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 5 очок. Тоттенгем наразі знаходиться на 7 позиції з 9 заліковими пунктами в активі.

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