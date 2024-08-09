Довбик: Хочу допомогти Ромі повернутися у Лігу чемпіонів

Форвард Артем Довбик розповів, що бажає забивати багато голів у складі Роми, щоб допомогти клубу повернутися в Лігу чемпіонів.

Його слова наводить видання La Gazzetta dello Sport.

"Рома – це правильний клуб для мене, у нього є амбіції та голод. А ще тут є хороший стадіон, чудове місто та фантастичні вболівальники. Я був у Римі лише один раз, під час чемпіонату Європи у 2021 році. Але це був період коронавірусу, та і я ж був у збірній – за три дні побачив небагато, скоро надолужу.

Цілі на сезон? Усі знають, наскільки важливе дербі – як для вболівальників, так і для клубу. Можу лише обіцяти, що докладу всіх зусиль, щоб виграти цей матч. У мене в голові вже є кілька голів, які потрібно забити, але я не говоритиму про них. Ми повинні повернутися до Ліги чемпіонів. Це дуже важлива мета, якої потрібно досягти за будь-яку ціну. Рома відсутня в цьому турнірі занадто довго", — сказав Артем.