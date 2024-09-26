УАФ усунула арбітра від матчів УПЛ після поліграфа – ТаТоТаке

Український суддя Юрій Іванов більше не буде працювати на матчах Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє "ТаТоТаке" на своєму YouTube-каналі.

Зазначається, що одна з причин відсторонення арбітра від роботи – перевірка Іванова на поліграфі, яка відбулася ще навесні.

Також відзначається, що арбітрам пообіцяли, що справи минулих матчів на поліграфі розглядатися не будуть. Перша перевірка пройшла 27 березня.

Поки що немає інформації, чи продовжить 38-річний суддя працювати в нижчих лігах.

Нагадаємо, нещодавно виконком Української асоціації футболу підтримав пропозицію ввести обов’язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа ("детектора брехні") у змагальний та позазмагальний період.