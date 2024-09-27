АПЛ відкладає введення системи SAOT до 2025 року

Англійська Прем'єр-ліга відклала введення напівавтоматичної системи визначення офсайда (SAOT) до 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, таке рішення пов'язане із малою готовністю розгортання системи, та потребою провести додаткові тести. Зазначається, що впровадження технології може відбутися у сезоні-2025/26.

Зазначимо, що SAOT – це технологія, яка працює на базі штучного інтелекту. Завдяки камерам та спеціальній платформі GeniusIQ, можна за лічені секунди створювати 3D-рендер, на якому з величезною точністю відображаються положення гравців та м’яча на полі.

SAOT дозволить зменшити павзи в грі, оскільки арбітри миттєво отримуватимуть дані про наявність чи відсутність положення поза грою у футболістів.

Першою європейською топлігою, яка ввела дану технологію стала італійська Серія А. Сталося це у 2023 році. Після цього систему також запровадили в іспанській Ла Лізі