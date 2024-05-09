Одноклубники Зінченка та Мудрика: в АПЛ оголосили номінантів на звання найкращого футболіста сезону
Англійська Прем'єр-ліга оголосила список претендентів на звання найкращого футболіста сезону.
На нагороду було номіновано 8 гравців: Ерлінг Голланд та Філ Фоден (Ман Сіті), Мартін Едегор та Деклан Райс (Арсенал), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Коул Палмер (Челсі), Александер Ісак (Ньюкасл) та Оллі Воткінс (Астон Вілла).
Будь-який вболівальник може взяти участь у голосуванні на сайті АПЛ, яке закінчиться у понеділок, 13 травня.
Зазначимо, в минулому році найкращим гравцем став Голланд – він забив 36 голів у 35 матчах чемпіонату. У цьому сезоні норвежець відзначився 25 голами.
Раніше ми повідомляли, що наставник Іллі Забарного в Борнмуті претендує на аналогічну нагороду серед тренерів.