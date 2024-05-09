Одноклубники Зінченка та Мудрика: в АПЛ оголосили номінантів на звання найкращого футболіста сезону

Англійська Прем'єр-ліга оголосила список претендентів на звання найкращого футболіста сезону.

На нагороду було номіновано 8 гравців: Ерлінг Голланд та Філ Фоден (Ман Сіті), Мартін Едегор та Деклан Райс (Арсенал), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Коул Палмер (Челсі), Александер Ісак (Ньюкасл) та Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Eight outstanding nominees, but there can only be one winner...



It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season 😍 #PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

Будь-який вболівальник може взяти участь у голосуванні на сайті АПЛ, яке закінчиться у понеділок, 13 травня.

Зазначимо, в минулому році найкращим гравцем став Голланд – він забив 36 голів у 35 матчах чемпіонату. У цьому сезоні норвежець відзначився 25 голами.

Раніше ми повідомляли, що наставник Іллі Забарного в Борнмуті претендує на аналогічну нагороду серед тренерів.