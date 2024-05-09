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Одноклубники Зінченка та Мудрика: в АПЛ оголосили номінантів на звання найкращого футболіста сезону

Владислав Уткін — 9 травня, 21:46
Одноклубники Зінченка та Мудрика: в АПЛ оголосили номінантів на звання найкращого футболіста сезону

Англійська Прем'єр-ліга оголосила список претендентів на звання найкращого футболіста сезону.

На нагороду було номіновано 8 гравців: Ерлінг Голланд та Філ Фоден (Ман Сіті), Мартін Едегор та Деклан Райс (Арсенал), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Коул Палмер (Челсі), Александер Ісак (Ньюкасл) та Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Будь-який вболівальник може взяти участь у голосуванні на сайті АПЛ, яке закінчиться у понеділок, 13 травня.

Зазначимо, в минулому році найкращим гравцем став Голланд – він забив 36 голів у 35 матчах чемпіонату. У цьому сезоні норвежець відзначився 25 голами.

Раніше ми повідомляли, що наставник Іллі Забарного в Борнмуті претендує на аналогічну нагороду серед тренерів.

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