АПЛ назвала претендентів на звання гравця і тренера жовтня

Англійська Прем’єр-ліга оголосила претендентів на звання найкращого гравця та тренера жовтня в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На приз найкращого гравця претендують Бріан Мбемо (Брентфорд), Коул Палмер (Челсі), Факундо Буонанотте (Лестер), Букайо Сака (Арсенал), Матц Селс (Ноттінгем Форест), Денні Велбек (Брайтон), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті) та Кріс Вуд (Ноттінгем Форест).

На звання найкращого тренера жовтня претендують Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест), Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Фабіан Гюрцелер (Брайтон) і Арне Слот (Ліверпуль).

Переможців оголосять у понеділок, 4 листопада.