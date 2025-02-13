АПЛ запровадить технологію напівавтоматичного визначення офсайду

Футбольна асоціація Англії має намір застосувати технологію напівавтоматичного визначення офсайду вже в п'ятому раунді Кубку.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Система використовуватиметься у семи матчах, що відбудуться на стадіонах Прем'єр-ліги. Ця технологія вперше використовуватиметься в змагальних матчах в англійському футболі.

Після тривалого тестування функціонери мають намір впровадити цю систему в Англійській Прем'єр-лізі пізніше цього сезону.

Напівавтоматична технологія визначення положення поза грою забезпечить більш ефективне розміщення віртуальної лінії офсайду, засноване на оптичному відстеженні гравців, і створить віртуальну графіку, щоб забезпечити покращений досвід для вболівальників на стадіоні та під час трансляцій.

Робота цієї системи не змінить точності прийняття рішення, але підвищує швидкість та ефективність процесу.

Уперше технологія напівавтоматичного визначення офсайду була використана в елітному футболі на чемпіонаті світу-2022 в Катарі. Відтоді її застосовують у таких лігах, як Серія А та Ла Ліга, а також у Лізі чемпіонів.