ШІ спрогнозував підсумкову таблицю АПЛ: які місця посядуть команди українців

Суперкомп’ютер спрогнозував переможця англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/2025 та показав, який вигляд матиме кінцева турнірна таблиця і які місця в ній займуть команди українців.

Про це повідомляє The Sun.

Штучний інтелект вбачає тріумфатором АПЛ сезону 2024/2025 Арсенал українського захисника Олександра Зіченка. Минулорічний чемпіон Англії Манчестер Сіті цього разу фінішує на другій сходинці у турнірній таблиці, а замкне Топ-3 Ліверпуль.

Водночас Челсі українського вінгера Михайла Мудрика за прогнозами ШІ фінішує 4-м.

Які місця посядуть команди українців у турнірній таблиці АПЛ сезону 2024/2025

Арсенал (Олександр Зінченко) – 1

Челсі (Михайло Мудрик) – 4

Брентфорд (Єгор Ярмолюк) – 8

Борнмут (Ілля Забарний) – 11

Евертон (Віталій Миколенко) – 15

Після семи турів турнірну таблицю чемпіонату Англії очолює Ліверпуль з 18 очками в активі. Арсенал Олександра Зінченка йде третім (17 очок), слідом розташувався Челсі Михайла Мудрика (14 очок).

Брентфорд Єгора Ярмолюка наразі посідає 11 місце (10 очок), Борнмут Іллі Забарного наразі 13 (7 очок), Евертон Віталія Миколенка 16-й (5 очок).

Український захисник Борнмута Ілля Забарний увійшов до символічної збірної англійської Прем'єр-ліги з найкращих гравців чемпіонату до 21 року.