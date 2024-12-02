Антонін Паненка: як один удар змінив історію пенальті

Сьогодні, 2 грудня, свій День народження святкує Антонін Паненка, чеський футбольний геній, який назавжди залишив свій слід в історії спорту. Його ім'я увійшло в історію не лише завдяки блискучій кар'єрі, а й через один єдиний момент, що став символом холоднокровності, стилю і футбольної краси.

Літо 1976 року. Фінал чемпіонату Європи між Чехословаччиною та Західною Німеччиною. Після напруженого матчу команди дійшли до серії пенальті. Напруга була неймовірною: саме останній удар визначав долю чемпіонства. До м’яча підійшов Антонін Паненка. Тишу на стадіоні прорізав свисток арбітра, і чеський півзахисник неспішно розбігся, а потім... м’яко підсік м’яч точно в центр воріт, тоді як голкіпер німців Дітр Мюллер кинувся в кут.

Цей момент став не просто вирішальним для перемоги Чехословаччини – 5:3 у серії пенальті, але й новаторським у світовому футболі. Відтоді такий удар називають "пенальті à la Паненка". Сам футболіст зізнавався, що тренував цей технічний прийом на тренуваннях роками, ризикуючи виглядати смішним. Проте сміливість Паненки принесла йому вічну славу.

Паненка був не лише майстром пенальті. За свою кар’єру він проявив себе як винятковий плеймейкер і творчий гравець. Виступаючи за празький Богеміанс, Паненка став символом клубу, а його виступи за збірну Чехословаччини увійшли до золотого фонду футболу.

Сьогодні "удар Паненки" став символом холоднокровності і футбольної майстерності. Його повторювали легенди на кшталт Зінедіна Зідана та Андреа Пірло, а сам Антонін продовжує надихати нові покоління гравців.