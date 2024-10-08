Вчинок Людини з великої літери: історія, яка криється за криком Іньєсти у фіналі ЧС-2010

Через 11 місяців після смерті Дані Харке, свого найкращого друга, автор найважливішого голу в історії Іспанії зворушив світ своєю самовідданістю.

Що ми знаємо про Андреса Іньєсту? Перед нами – один з найкращих футболістів у історії іспанського футболу, легенда Барселони й водночас скромний гравець та хлопець. На його рахунку десятки важливих голів і така ж кількість виграних титулів, сотні моментів, які закарбувалися в пам'яті шанувальників футболу, втілення мрій уболівальників, як "фурії рохи", так і каталонського гранда. Та одну історію з життя величного півзахисника, який був справжнім маестро футболу, знає далеко не кожен шанувальник спорту №1.

Данило Моісеєнков пропонує дізнатися про А́ндреса Іньє́сту Луха́на більше через епізод з життя футболіста, який був визначальним у житті та кар'єрі вихованця Барселони.

Андрес Іньєста – геній з Альбасете, який вчасно перейшов до Ла Масії та став великим. Людина, яка забила той м'яч у історії Іспанії, який вразив світ, та яка пройшла футбол у спокійному, граючому стилі, майже завжди виглядаючи старшим, ніж він є насправді.

Фото з соціальних мереж

Однак окрім трофеїв, голів, асистів і магії на полі, в карʼєрі Андреса, яка офіційно закінчилася учора, 7-го жовтня, була ще й історія дружби з Дані Харке, яка запамʼяталася назавжди і увійшла в історію футболу завдяки тому самому удару в 2010 році.

11 місяців. Саме стільки часу минуло. Дані Харке, його найкращий друг, з яким вони товаришували ще з дитинства, помер. Біль був дуже сильним. Настільки, що затягував його в дуже темні місця. Але за 11 місяців один з найкращих футболістів в історії Іспанії отримав свою нагороду, а разом з нею і данину пам'яті другу, якого більше немає.

Увесь свій шлях у футболі Даніель Харке Гонсалес пов'язав із Еспаньйолом – клубом з Барселони-міста, який є давнім принциповим суперником Барселони-клубу. Не таким, як мадридський Реал, проте в багатьох уболівальників "синьо-гранатових" так само ненависним. З Харке Іньєста виграв юнацький чемпіонат Європи-2002, з Харке він дружив і раніше, з Харке проводив час поза тренуваннями та матчами, й мав спільні інтереси. Крім перемоги на Євро U-19, Даніель встиг підняти над головою Кубок Іспанії-2006 та вийти у фінал Кубку УЄФА-2006/2007. Це сталося майже за два роки до його смерті.

"Дані Харке, завжди з нами". Шалений ривок іспанського плеймейкера, який щойно завдав удару з правої ноги, що приніс Іспанії перемогу на чемпіонаті світу, закарбувався в колективній пам'яті. Тієї ночі, 11 липня 2010 року, через одинадцять місяців після смерті Харке (це сталося 9 серпня 2009 року), Андрес Іньєста підняв футболку своєї національної збірної, щоб показати послання від душі. І зробив він це у фіналі проти Нідерландів, ні багато ні мало.

"Коли мені це спало на думку? Якраз перед тим, як я вийшов на розминку, за 25 хвилин до матчу ця тема прийшла мені в голову, щось спало на думку, і я попросив, щоб мені зробили цю футболку. Не тому, що я думав, що заб'ю гол, але якщо ми виграємо чемпіонат світу, ти знімаєш футболку і показуєш послання. Така була ідея. Навіть у фільмі це не вийшло б так добре", – розповідав Іньєста пізніше.

Фото з соціальних мереж

Присвята потрапила на очі дружині Дані Харке, яка після смерті найкращого друга Іньєсти більше ніколи не бачила футбольних матчів. Йому було лише 26 років, коли серцева недостатність призвела до його передчасної смерті під час передсезонного тренування Еспаньйола у Флоренції. Харке був непритомний, коли його знайшов партнер по команді, та врятувати життя Даніеля в реанімації лікарні вже не змогли. Причину серцевого нападу так і не було встановлено. Напередодні Харке провів тренування в межах підготовки до гри, і його стан здоров'я не викликав жодних нарікань чи підозр. Трагізму ситуації додає те, що Дані помер, розмовляючи з нею по телефону.

Фото з соціальних мереж

"Моя мати кричала: "Дивись, дивись, дивись! Я не хотіла дивитися, бо знала, що він буде там. Не знаю чому, але я відчувала це. Так, ще до того, як він забив, я відчула гол. Це називається інтуїцією, передчуттям, долею, як завгодно, але Андрес – людина, яка могла б присвятити цей гол своїй сім'ї, дружині, дітям, багатьом людям... І він присвятив його Дані!", – дякувала потім Джессіка Альварес – дружина Харке.

Андрес Іньєста і новина про смерть Дані Жарке

"Я не міг у це повірити. Від цієї новини у мене завмерло серце. Наступні кілька днів у Барселоні були жахливими. Відтоді почалося моє вільне падіння в невідоме місце. Я побачив безодню. І тоді я сказав лікареві: "Я більше не можу", – згадував Іньєста про цей жахливий момент.

Це сказав сам Андрес. Він йшов прямо в прірву. Він не був таким, як усі, і знав, що перебуває у "вільному падінні": травми не давали йому спокою цілий рік. Це було схоже на снігову кулю, яка ставала все більшою і більшою. Його тіло і розум не могли знайти зв'язок, і через це він навіть думав про те, щоб кинути грати.

Контекст був не другорядним фактом: він був на піку слави Барселони Пепа Гвардіоли. У нього був не найкращий рік, і він викликав багато сумнівів, але Вісенте дель Боске включив Іньєсту до остаточного складу. На чемпіонаті світу Іспанія дійшла до 1/8, і саме там відбулося справжнє повернення Андреса Іньєсти. Він став ініціатором комбінації, яка завершилася голом Давіда Вільї у ворота Португалії.

Ця ж формула спрацювала у чвертьфіналі проти Парагваю і, нарешті, у фіналі, який став великим моментом для не менш величного іспанського півзахисника.

Іспанія прибула на фінал чемпіонату світу в статусі серйозного фаворита, враховуючи, що "фурія" володіла титулом чемпіона Європи, вигравши Євро-2008 під керівництвом Луїса Арагонеса, який передав кермо влади дель Боске перед мундіалем.

Після поразки від Швейцарії у своїй першій грі Іспанія пройшла до фіналу, здобувши перемоги над Гондурасом та Чилі на груповому етапі, Португалією у 1/8, Парагваєм у чвертьфіналі та Німеччиною у півфіналі.

Andres Iniesta's historic goal and a first #FIFAWorldCup for 🇪🇸



👀 Like Argentina at #Qatar2022, Spain had lost their first game in 2010. pic.twitter.com/389b9HavaV — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

У фіналі пройшло вже 116 хвилин матчу, а Іньєста забив той самий найважливіший м’яч у своїй кар'єрі та в історії іспанського футболу. Пас від Сеска Фабрегаса залишив м'яч у володінні 6-го номера збірної Іспанії, який прийняв його, трохи притримав, а потім завдав удару правою ногою, вклавши серце і душу в цей дотик, який не залишив нідерландському голкіперу Мартену Стекеленбургу жодних шансів.

Стадіон "Соккер Сіті" в Йоганнесбурзі "вибухнув", а Іньєста побіг до кута, щоб відсвяткувати цей гол у своїй футболці в пам'ять про покійного гравця "Еспаньйола". Зображення Андреса, який біжить повний радощів і з написом "Дані Харке, завжди з нами", увійшло в історію футболу. Як туди увійшов, безумовно, і сам Андрес.

ФК Барселона

Коли в сезоні-2010/11 Барселона приїхала в гості до Еспаньйола, замість звичного свисту, яким фанати "папуг" зустрічають гравців "блауграни" вже дуже багато років, Іньєста почув у свою адресу лише оплески стоячи. Для них він тепер був не просто героєм мундіаля і лідером вічного суперника по місту, але й видатною людиною, яка не забуває про легенду "перікос" і досі.

Андрес Іньєста – клубна карʼєра:

Альбасете (академія – до 1996-го)

Барселона (академія – 1996-2002)

Барселона (перша команда – 2002-2018)

Віссел Кобе (2018-2023)

Емірейтс (2023-2024)

Барса загалом: 674 матчі, 57 голів, 135 асистів, 32 титули

Віссел Кобе загалом: 134 матчі, 26 голів, 25 асистів, 3 титули

Емірейтс загалом: 23 матчі, 5 голів, 1 асист

Андрес Іньєста – карʼєра у збірній Іспанії:

131 матч

14 голів

30 асистів

2006-2018

2 чемпіонати Європи

1 чемпіонат світу

Данило МОІСЕЄНКОВ, для Чемпіона