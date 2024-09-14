Анчелотті знайшов виправдання неоптимальній формі Вінісіуса та Мбаппе

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що критикувати Вінісіуса та Кіліана Мбаппе недоречно, адже вони не пройшли повноцінну передсезонну підготовку разом із командою.

Слова італійського наставника наводить As.

"Я не думаю, що це (критика — прим.) впливає на них, вони добре тренуються. Мбаппе стає все кращим і кращим. Багато хто забуває, що вони почали грати 9 серпня. Вони не змогли провести передсезонку, і вони вже покращили свій стан завдяки матчам", — сказав Анчелотті.

Реал не надто вдало розпочав сезон. Команда Карло Анчелотті вже двічі втратила очки в чемпіонаті Іспанії (з Мальоркою та Лас-Пальмасом).

Гольове мовчання Мбаппе тривало три тури, аж поки він не оформив дубль у ворота Бетіса, а Вінісіус відзначився поки лише одним м’ячем — з пенальті у ворота Лас-Пальмаса.