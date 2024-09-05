Легендарна американська футболістка завершила кар'єру

Одна з найвідоміших футболісток світу Алекс Морган оголосила про завершення професійної кар'єри у 35 років.

Про це гравчиня розповіла в Instagram.

"Це рішення далося мені нелегко, але на початку 2024 року я відчувала, що це буде останній сезон, коли я гратиму у футбол. Футбол був частиною мене протягом 30 років і був одним із перших занять, які я полюбила. Я віддала цьому виду спорту все, і те, що я отримала натомість, було більше, ніж я колись могла мріяти", — заявила Морган.

Більшу частину своєї кар'єри Морган провела в американських клубах, останньою її командою був Сан-Дієго Вейв. Також вона пограла у Європі за Ліон та Тоттенгем.

Разом зі збірною США Алекс є дворазовою чемпіонкою світу та олімпійською чемпіонкою. Загалом на її рахунку 224 матчі за національну команду, в яких вона відзначилась 123 голами.