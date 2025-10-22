Академії Полісся та Металіста 1925 зазнали пошкоджень внаслідок російського обстрілу

Внаслідок російського комбінованого удару по Україні в ніч з 21 на 22 жовтня були пошкоджені академії футбольного клубу Полісся та Металіста 1925 у Києві.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Постраждала філія, що розташована на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Безпілотник "шахед" упав на тренувальне поле, що спричинило пожежу, яку невдовзі вдалося ліквідувати.

Обійшлося без жертв серед вихованців академії, що базуються та тренуються в Києві. Металіст 1925 разом із керівництвом коледжу оцінює збитки та планують якнайшвидше відновити поле.

Нагадаємо, що внаслідок нічного удару по Україні загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей. Ще десятки отримали поранення.

Також РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.