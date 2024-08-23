Шаблій: Xочу зазначити, ProStar зараз проходить реорганізацію та розширення

Агент Вадим Шаблій заявив, що ProStar зараз проходить реорганізацію та розширення, що сприяє розвитку та виходу агенції на нові футбольні ринки.

Його слова передає Sport Express.

"Я радий, що Михайло став нашим клієнтом та приєднався до команди ProStar. Зі свого боку, ми готові допомагати та підтримувати гравця.

Також, хочу зазначити, ProStar зараз проходить реорганізацію та розширення, що сприяє нашому розвитку та виходу на нові футбольні ринки. Тому ми обговорили всі деталі та дійшли взаємної згоди з Михайлом. Я абсолютно впевнений — наша співпраця буде взаємовигідною, плідною та довгостроковою", — сказав Шаблій.

Зазначимо, що влітку 2023 року з'явилась інформація, що власник агенції Вадим Шаблій продовжує вести бізнес із російськими гравцями та клубами.

Серед його українських клієнтів є такі футболісти як: Георгій Судаков (Шахтар), Микола Матвієнко (Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Микола Шапаренко (Динамо), Руслан Малиновський (Дженоа, Італія), Андрій Ярмоленко (Динамо) та інші.