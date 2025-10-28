50-річний форвард встановив унікальне досягнення в англійському футболі

50-річний англійський форвард Джеймі К’юретон став автором унікального досягнення: він – перший футболіст в історії, який відзначався голами в усіх десятьох найвищих дивізіонах чемпіонату Англії.

Про це повідомляє ВВС.

К’юретон відзначився своїм дебютним голом у складі Кінгз Парк Рейнджерс в матчі проти Дассіндейл енд Хеллесдон Роверз. Матч завершився перемогою Кінгз Парк Рейнджерс з рахунком 4:1.

Команда наразі виступає в Першому дивізіоні Північного регіону Східних графств – десятому за силою дивізіоні англійського футболу. Раніше К’юретон виступав у дев’яти найвищих дивізіонах чемпіонату Англії, і всюди відзначався забитими голами.

50-річний ветеран розпочав свою професійну кар’єру в АПЛ у складі Норвіча у 1993 році. Проте поступово форвард опускався в усе нижчі ліги англійського футболу. Найдовше він затримався у Брістоль Роверз, чиї кольори захищав у 1996 – 2000 роках. У Норвічі Джеймі сумарно провів 6 років: він виступав за свій рідний клуб у 1993 – 1996 і 2007 – 2010 роках.