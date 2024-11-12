19-річний вихованець Реала вирішив завершити кар’єру

19-річний вихованець Реала Марк Кукалон завершив професійну кар’єру.

Про це він оголосив у своєму Instagram.

"Я не знав, як почати цей лист. Тому я скажу всім дякую. Від щирого серця. За всю підтримку, яку ви надавали мені протягом усього цього часу. Я приїхав до молодіжної академії Реала влітку 2016 року ще дитиною з рюкзаком, повним мрій, і був дуже, дуже щасливий. Та правда в тому, що моє життя повністю змінилося 6 вересня 2022 року, коли я отримав серйозну травму під час матчу Юнацької ліги УЄФА.

Після кількох ускладнень ця травма змусила мене прийняти важке рішення попрощатися з футболом, принаймні з тим, про який я завжди мріяв. Протягом останніх двох років я боровся фізично і морально з усіх сил і намагався зробити все, що в моїх силах, щоб знову насолоджуватися цим видом спорту, але відновитися не вдалося. Але зрозумійте мене правильно: це зовсім не сумне прощання.

Зрештою, я вважаю, що мені випала справжня честь бути частиною найкращого клубу у світі та жити своєю мрією. Я навчився і подорослішав як особистість і як гравець. Я візьму з собою на все життя цінності, які мені прищепили, і, звичайно, футбол повчав мене кожною перемогою та кожною поразкою: ти завжди повинен продовжувати боротися, щоб долати перешкоди. Ці уроки назавжди залишаться частиною мого життя.

Прийшов час озирнутися назад і подякувати всім людям, які були поруч зі мною на цьому шляху", – написав Кукалон.