Шахтар здобув вольову перемогу над Зорею: огляд матчу УПЛ
Донецький Шахтар переміг луганську Зорю в матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1.
Огляд матчу
Голи: 0:1 – 37 Яцик, 1:1 – 51 Бондаренко (пен), 1:2 – 54 Кевін, 1:3 – 90+3 Джордан (аг)
Шахтар: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Азаров (Педро Енріке 31) - Бондаренко (Криськів 72), Марлон – Педріньо (Зубков 72), Судаков, Кевін (Траоре 83) - Сікан (Егіналду 83)
Зоря: Турбаєвський – Жуніньо (Супряга 88), Башич, Джордан, Вантух – Дришлюк – Слесар (Тронтель 76), Мічин (Волошин 71), Яцик, Горбач (Кірюханцев 71) – Будківський
Попередження: 39 – Мічин, 79 – Дришлюк
Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 26 очок і зберіг третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Зоря з 12 балами в активі залишилася 10-ю.
У наступному турі "гірники" зіграють проти Інгульця (23 листопада), а луганці 25 листопада поміряються силами із житомирським Поліссям.