Шахтар здобув вольову перемогу над Зорею: огляд матчу УПЛ

Донецький Шахтар переміг луганську Зорю в матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

13 тур, 10 листопада

Шахтар – Зоря 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Яцик, 1:1 – 51 Бондаренко (пен), 1:2 – 54 Кевін, 1:3 – 90+3 Джордан (аг)

Шахтар: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Азаров (Педро Енріке 31) - Бондаренко (Криськів 72), Марлон – Педріньо (Зубков 72), Судаков, Кевін (Траоре 83) - Сікан (Егіналду 83)

Зоря: Турбаєвський – Жуніньо (Супряга 88), Башич, Джордан, Вантух – Дришлюк – Слесар (Тронтель 76), Мічин (Волошин 71), Яцик, Горбач (Кірюханцев 71) – Будківський

Попередження: 39 – Мічин, 79 – Дришлюк

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 26 очок і зберіг третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Зоря з 12 балами в активі залишилася 10-ю.

У наступному турі "гірники" зіграють проти Інгульця (23 листопада), а луганці 25 листопада поміряються силами із житомирським Поліссям.