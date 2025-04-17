Турецького фігуриста звинувачують у сексуальному насильстві

Турецький фігурист Алі Ефе Гюнеш потрапив у скандал. Його підозрюють у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Oxu.

За їхньою інформацією, прокуратура Анкари вже розпочала розслідування щодо 20-річного спортсмена. Його звинувачують у тому, що він надсилав неповнолітнім особам повідомлення сексуального характеру в соцмережах.

На Гюнеша відкрито справу за такими статтями як сексуальне насильство, сексуальні домагання та погрози.

Зазначимо, що особистим тренером 20-річного турецького фігуриста є росіянин Сергій Розанов.

Раніше повідомлялося про те, що у сексуальному насильстві звинувачують дідуся колишнього гравця Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда. Сам футболіст нібито знав про злочини свого дідуся, проте замовчував їх.